  • BIST 104.359
  • Altın 163,604
  • Dolar 3,9429
  • Euro 4,7004
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Edirne’nin Rekabet Gücü Masaya Yatırılacak

» »
Edirne’nin Rekabet Gücü Masaya Yatırılacak
TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun yerel tanıtım toplantıları Edirne'de devam ediyor.

TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun yerel tanıtım toplantıları Edirne'de devam ediyor.

TÜRKONFED üyesi TRAKYASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'de rekabetçiliğin bölgesel dağılımını inceleyen raporun Edirne özelindeki çıktıları ele alınacak.

28 Kasım 2017 tarihinde, Edirne - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun Edirne özelindeki sonuçları, 28 Kasım'da Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda mercek altına alınacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TRAKYASİFED Başkanı İsmet Açıkgöz ve TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı / Rapor Yazarı Pelin Yenigün Dilek'in katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantıda, rapor kapsamında Edirne'nin rekabet gücüne dair öne çıkan veriler ve gelecek öngörüleri katılımcılarla paylaşılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Efeler Belediyesi, Engelleri Kaldırmaya Devam Ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
  • Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump’ın Sözleriyle İlgili, "Açıklamanın Arazideki Somut Yansımalarını Görmemiz Lazım. Bu Sözün Takipçisi Olacağız" Dedi.27 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
  • Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump’ın Sözlerine İlişkin, “Verilen Silahların Toplanması Lazım” Dedi.27 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
  • Keçiören Belediye Başkanı Ak’tan Sincan Belediye Başkanı Ercan’a Ziyaret27 Kasım 2017 Pazartesi 09:18
  • Amerika’dan Adana’ya Tersine Beyin Göçü27 Kasım 2017 Pazartesi 09:18
  • Edirne’nin Rekabet Gücü Masaya Yatırılacak27 Kasım 2017 Pazartesi 09:18
  • Ak Parti İstanbul Milletvekili Boyraz’dan Üniversite Öğrencilerine Burs27 Kasım 2017 Pazartesi 09:08
  • Burası Haskova Değil, Edirne!27 Kasım 2017 Pazartesi 09:08
  • Ablası Kalpten Öldü, O Pille Hayata Tutunuyor27 Kasım 2017 Pazartesi 09:08
  • Dondurucu Soğukta İçme Suyu Hattı Onarımı27 Kasım 2017 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti