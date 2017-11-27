Edirne’nin Rekabet Gücü Masaya Yatırılacak

TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun yerel tanıtım toplantıları Edirne'de devam ediyor.

TÜRKONFED ve EDAM işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun yerel tanıtım toplantıları Edirne'de devam ediyor.

TÜRKONFED üyesi TRAKYASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'de rekabetçiliğin bölgesel dağılımını inceleyen raporun Edirne özelindeki çıktıları ele alınacak.

28 Kasım 2017 tarihinde, Edirne - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) işbirliği ile hazırlanan "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun Edirne özelindeki sonuçları, 28 Kasım'da Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda mercek altına alınacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TRAKYASİFED Başkanı İsmet Açıkgöz ve TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı / Rapor Yazarı Pelin Yenigün Dilek'in katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantıda, rapor kapsamında Edirne'nin rekabet gücüne dair öne çıkan veriler ve gelecek öngörüleri katılımcılarla paylaşılacak.