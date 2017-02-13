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Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'

»
Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
Karayolları Bölge Müdürü siz ne diyorsunuz bu işe.. Boru döşemiyorsunuz, 'viyadük yapıyorsunuz' haberiniz ola, 'müdür bey'..

Karayolları Bölge Müdürü siz ne diyorsunuz bu işe.. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yurt diyor ki; "SAMGAZ borusunun koordinatlarını defalarca karayollarına verildi. Buna rağmen boru delindi."

Boru döşemiyorsunuz, 'viyadük yapıyorsunuz' haberiniz ola, 'müdür bey'.. Karayollarının orada sorumlu olan elemanı, Bölge Müdürü Kenan Keskin'in de 'görevi ihmal yönünden' soruşturmaya dahil edilmesi gerekir. 

Editör yazdı... 

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