  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Edremit Bld. Gürespor - Urla Belediyesi Maçın Ardından

» »
Edremit Bld. Gürespor - Urla Belediyesi Maçın Ardından
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımı'nı konuk eden Edremit Bld.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımı'nı konuk eden Edremit Bld. Gürespor, maçı 74-65 galibiyetle tamamlarken, maçın ardından antrenörler değerlendirmelerde bulundu.

Edremit Spor Selano'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Edremit Bld. Gürespor Takımı Başantrenörü Ömer Buharalı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip takımımız son haftalarda bir maçta kazandı ve bir maçta kaybetti. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takım. Agrasif, saldırgan ve ligin en çok ribaund alan takımı. Maça çok iyi başladık. Üçüncü periyod çok kötü geçti. Savunmamız kötüydü. Ama son periyodda maçı geri çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum. 3. periyot hariç maçın genelinde iyi oynadık. Rakip çok önemliydi ve iyi bir galibiyet aldık. Umarım devamını getiririz" dedi.

Gürespor oyuncusu Pelin Küccük de, "Bir ivme yakaladık ve böyle devam ettirmek istiyoruz. Karşı takımı mücadelesinden dolayı tebrik ederiz" şeklinde konuştu.

Urla Belediyesi Takımı Başantrenörü Yasin Akıncı konuşmasında, "Güzel bir mücadele oldu ama ilk yarıda çok sayı yedik. 49 sayı yedik ilk yarıda. Çalıştığımız işlerin sahada olmaması düşündürücü. Gerçek maç atmosferi daha farklı oluyor. Adapte olamıyorlar. Üçüncü periyodda yakaladık. Çok güzel öne de geçtik. Son periyodda resmen durduk ve sadece 4 sayı atabildik. Oturup irdeleyeceğiz. Neden böyle oldu diye. Eksiklerimizi gideceğiz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oyunlarla inşallah galibiyetleri alacağız" diye konuştu.

Oyuncu Canan Karsavran ise, "Her iki takım da iyi bir oyun sergiledi. Biz maçı sonuna kadar götürdük. Son periyodda direnemedik. İstediğimiz sayıyı bulamadık ve yenildik. Karşı katımı tebrik ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom Stadyumu’nda Kudüs Tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:43
  • Edremit Bld. Gürespor - Urla Belediyesi Maçın Ardından09 Aralık 2017 Cumartesi 18:43
  • Kupa Voley: İnegöl Belediyespor: 3 - Afyon Belediye Yünyaş: 209 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
  • Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig: Edremit Bld. Gürespor: 74 - Urla Belediyesi: 6509 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Tudor’dan Derbiye Göre İki Değişiklik09 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Badia: “Beraberli İstemediğimiz Sonuçtu”09 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
  • Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 62 - Beşiktaş Sompo: 6909 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Özat: “3 Puanı Kaçırdık"09 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 71 - Mersin Bşb. Gelişim: 6209 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
  • Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç Sonucu)09 Aralık 2017 Cumartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti