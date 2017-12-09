Edremit Bld. Gürespor - Urla Belediyesi Maçın Ardından

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımı'nı konuk eden Edremit Bld.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında Urla Belediyesi Takımı'nı konuk eden Edremit Bld. Gürespor, maçı 74-65 galibiyetle tamamlarken, maçın ardından antrenörler değerlendirmelerde bulundu.

Edremit Spor Selano'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Edremit Bld. Gürespor Takımı Başantrenörü Ömer Buharalı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip takımımız son haftalarda bir maçta kazandı ve bir maçta kaybetti. Maçın sonuna kadar mücadele eden bir takım. Agrasif, saldırgan ve ligin en çok ribaund alan takımı. Maça çok iyi başladık. Üçüncü periyod çok kötü geçti. Savunmamız kötüydü. Ama son periyodda maçı geri çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum. 3. periyot hariç maçın genelinde iyi oynadık. Rakip çok önemliydi ve iyi bir galibiyet aldık. Umarım devamını getiririz" dedi.

Gürespor oyuncusu Pelin Küccük de, "Bir ivme yakaladık ve böyle devam ettirmek istiyoruz. Karşı takımı mücadelesinden dolayı tebrik ederiz" şeklinde konuştu.

Urla Belediyesi Takımı Başantrenörü Yasin Akıncı konuşmasında, "Güzel bir mücadele oldu ama ilk yarıda çok sayı yedik. 49 sayı yedik ilk yarıda. Çalıştığımız işlerin sahada olmaması düşündürücü. Gerçek maç atmosferi daha farklı oluyor. Adapte olamıyorlar. Üçüncü periyodda yakaladık. Çok güzel öne de geçtik. Son periyodda resmen durduk ve sadece 4 sayı atabildik. Oturup irdeleyeceğiz. Neden böyle oldu diye. Eksiklerimizi gideceğiz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oyunlarla inşallah galibiyetleri alacağız" diye konuştu.

Oyuncu Canan Karsavran ise, "Her iki takım da iyi bir oyun sergiledi. Biz maçı sonuna kadar götürdük. Son periyodda direnemedik. İstediğimiz sayıyı bulamadık ve yenildik. Karşı katımı tebrik ediyorum" dedi.