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Edremit Doğalgaza Kavuştu

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Edremit Doğalgaza Kavuştu
Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan doğalgaz hattının ardından ilk gaz akışı düzenlenen törenle verilmeye başlandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan doğalgaz hattının ardından ilk gaz akışı düzenlenen törenle verilmeye başlandı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin yoğun girişimleri sonucu Edremit ilçesi de doğalgaza kavuştu. Edremit Belediyesi ile Aksa Van Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında başlayan çalışmalar sonunda ilçeye doğalgaz akışı verilmeye başlandı. Törene Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Aksa Van Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Bölge Müdürü Salim Çekici ve belediye birim müdürleri ile çalışanlar katıldı. Doğalgazın verilmesi öncesi kısa bir konuşma yapan Çiçekli, son bir yıldır Aksa'nın çabaları, müşavir firmanın gayretleri ve Edremit Belediyesinin destekleri ile güzel bir faaliyet yürüttüklerini belirtti. Doğalgazın vatandaşlara ulaşması noktasında elbirliği ile çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Çiçekli, "Bugün de ilk gazı ilçemize veriyoruz. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Aksa'ya, müşavir firmamıza ve belediye çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Doğalgazın altyapı faaliyeti olduğunu ve bundan dolayı yerlerin kazıldığını da ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, "Bu çalışmaların yürütülmesi sürecinde, vatandaşlarımızın bizlere göstermiş oldukları sabırlarından dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün itibari ile Eski Cami, Yeni Cami ile Yeni mahallelerimize ilk gaz akışını başlatıyoruz. İnşallah önümüzdeki yaza da Erdemken, Erenkent ve Esentepe mahallelerimiz doğalgaz gibi bir nimete kavuşacak. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Doğalgazın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Aksa Van Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Bölge Müdürü Salim Çekici ve belediye birim müdürleri, ellerindeki meşalelerle ilk gaz akışını başlatmış oldular.

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