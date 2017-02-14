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Edremit Müftülüğüne Sait Emin Arvas Atandı

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Edremit Müftülüğüne Sait Emin Arvas Atandı
Balıkesir'in Edremit İlçe Müftülüğüne, Sakarya İl Müftü Yardımcısı Sait Emin Arvas atandı.

Balıkesir'in Edremit İlçe Müftülüğüne, Sakarya İl Müftü Yardımcısı Sait Emin Arvas atandı.

İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz'in görevden alınması sonucu boşalan göreve atanan Sait Emin Arvas görevine başladı. Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitiren Arvas, 2009-2015 yılları arasında Adapazarı İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2015 yılı Eylül ayından bu yana ise Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İlk gün diyanet çalışanları ile tanışma toplantısı düzenleyen Sait Emin Arvas, ilçede müftülük hizmetlerin daha yukarı çıkarılması için çalışacağını belirtti.

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