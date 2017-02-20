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Edremit’e ‘Sahil Kordonu’ Projesi

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Edremit’e ‘Sahil Kordonu’ Projesi
Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçe sahilindeki işgalleri devlet gücüyle sona erdirdiklerini söyledi.

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçe sahilindeki işgalleri devlet gücüyle sona erdirdiklerini söyledi.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Atıf Çiçekli, "Değerli Vanlılar, Van sevdalıları ve kıymetli kardeşlerim, basından takip ettiğiniz üzere bu sabah Edremit sahilindeki işgalleri devlet gücüyle sona erdirdik. Göreve başladığımda ifade ettiğim gibi devlet olarak hukuka uyanın hakkını hukuka uymayana yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Tün vatandaşlarımız kanun ve hukuk güvencesi altındadır. Devletin zor kullanma gücünü haksız - hukuksuz eylemler içinde olan zalimlerin üstünde kullanmaktan geri durmayacağız ki mazluma ve sahipsize devlet olalım. Bilindiği gibi belediyeleri enkaz olarak devraldık, gece gündüz tüm mesaimizi sizlere sunulan hizmetin kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu noktada siz değerli kardeşlerimden tüm bu sıkıntıların, emanetin yanlış ellerde olmasından kaynaklandığını hatırlatarak sabır talep diliyorum. Bize güvendiğinizi ve beklentilerinizin yüksek olduğunu biliyorum. Siz kıymetli kardeşlerimize mahcup olmama duasıyla, muhabbetle" ifadelerini kullandı.

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