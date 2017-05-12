Edremit’te 3. Kazdağları Yemek Yarışması Başladı

Edremit Belediyesi ve Balıkesir Edremit Körfezi Aşçılar Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kazdağları Mutfak Günleri Yemek Yarışması"...

Edremit Belediyesi ve Balıkesir Edremit Körfezi Aşçılar Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kazdağları Mutfak Günleri Yemek Yarışması" 290 yarışmacının katımıyla Altınoluk Mahallesinde başladı.

Kent sosyal ve kültürel bir kimlik kazandırabilmek için çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Edremit Belediyesi ve Balıkesir Edremit Körfezi Aşçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen Kazdağları Mutfak Günleri Yemek Yarışması"na toplam 34 ilden 290 yarışmacı katılarak hünerlerini sergiledi. Altınoluk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün boyunca sürecek olan yarışmanın açılışına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Jandarma J. Ütgm. Tayfun Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Yılın en iyi üniversite, en iyi otel, en iyi genç altın şefleri, en iyi liseleri kategorisinde yöresel yemekler, kuzu, tavuk, balık, makarnalar ve tatlılar yarıştı. Ayrıca amatör katılıcılar serbest dalda yemeklerini beğeniye sundular. Jüri başkanlığını Fransız Şef Wolfgang Goedl'in yaptığı yarışmada 10 gözlemci ve 54 jüri üyesi bir birinden leziz yemekleri seçmek için tadım yaptı.

Açılış töreninde Balıkesir Edremit Körfezi Aşçılar Derneği Başkanı Bahri Batur tarafından Kaymakam Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Özkoca'ya aşçı önlüğü hediye edildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Mutfak kültürümüzün en önemli değerlerinden birisidir. Türk kültüründe yemeğin ve mutfağın önemli yeri bulunmaktadır. Mutfağın önemini ortaya çıkarmak için böyle etkinlikler yapmaktayız. Binlerce yıllık mendeniyete ev sahipliği yapmış Edremitimizin değerlerini, yemeklerini ortaya çıkartma, yöresel lezzetleri, unutulmuş tatları ortaya çıkarmak için bu etkinliği yapmaktayız. Edremit denilince en önemli değerimiz zeytin ve zeytinyağı. Zeytinyağlı yapılan yemeklerin önemini vurgulamak için bu etkinliklerin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda yaygınlaşan gastronomi turizminin ilçemizde yaygınlaşması anlamında bu yarışmanın önemi bulunmaktadır. Marka şehir Edremit olma yolunda böyle etkinlikleri önemsiyorum. Emeği geçenleri kutluyor, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkan Vekili Av. Ahmet Özkoca'da "Bugün burada 3.sünü düzenlediğimiz Balıkesir Kaz Dağları Mutfak Günleri Yemek Yarışması için bir aradayız. Yemek aslında bir ihtiyaç olmakla birlikte, geliştirdikleri kültürlerin ve lezzet algılarının düzeyini gösteren bir davranış biçimidir. Her topluluk özgün bir yemek kültürüne ve elbette bunun uzantısında bir mutfak kültürüne sahiptir. Türk Toplumu olarak bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Türk Mutfağı çok yönlü yapısı ile dünyada adından söz ettiren mutfaklar arasında yer almayı başarmış; bin yılların birikimiyle harmanlanarak günümüze kadar ulaşan önemli bir değer olmuştur. Tabi ki bir yemek kültürünün gelişmesi, içinde bulunduğu coğrafyaya ve coğrafyanın sunduğu ürünlere bağlıdır. Zamanla bu ürünler ile yapılan yemekler, bir yemek kültürünün ve bir toplumun oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bizlerde; yaşadığımız bu yörenin bize sunduğu en önemli miras olan zeytini, zeytinyağını ve yöresel tatlarımızı kuşaktan kuşağa aktarmalı, unutulmamalarını sağlamalıyız. Binlerce yıllık geçmişe sahip, dünya üzerinde yetişen en eski ağaç olduğu söylenen, kutsal kitaplarda, efsanelerde yer alan, barışın sembolü haline gelen zeytin bir yaşam kaynağıdır. Zeytinyağı da insanoğluna armağan edilen en değerli besinlerden biridir. Saymakla bitmeyen faydaları olan bu mucizevi yağı dünyaya tanıtmak bizlere bu yörenin halkı olarak düşen önemli görevlerdendir. Bu yarışmanın da amacı; yöremize ait yemekleri tanımak, yemeklerin ve zeytinyağımızın tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. Yemeği bir ihtiyacın ötesinde; bir sanat ürünü haline getiren hünerli ellere başarılar diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kaymakam Sırmalı ve Belediye Başkan Vekili Özkoca, stantları dolarak yarışmacılara başarılar diledi. Halk oyunları gösterileri ve müzik dinlerinin de yer aldığı yarışmada dereceye girenler ikinci günün sonunda açıklanacak ve ödül töreni ile sona erecek.