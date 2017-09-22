Edremit’te Bir Gecede 3 Mağazaya Silahlı Saldırı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kardeşe ait 3 mağaza kurşun yağmuruna tutuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kardeşe ait 3 mağaza kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray ve Ersan Özdemir'e ait olan Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya ve mobilya mağazası ile Akçay Yolu üzerinde bulunan seramik mağazasına kurşun yağdırıldı. Kurşunlu Caddesi üzerindeki mağazaya kurşun yağdıran kişinin ise silahla saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapüşonlu olarak gelen bir kişi önce ana cadde üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasına, ardından ise sokak içinde bulunan mobilya mağazasına tabanca ile kurşun yağdırdı. Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik güçleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.