Edremit’te El Nusra Operasyonu 2 Gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde El Nusra Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde El Nusra Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, El Nusra Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinde yapılan operasyonda A.U.H. ve C.Z. isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada şahıslara ait cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.