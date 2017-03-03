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Edremit’te Fetö Operasyonu

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Edremit’te Fetö Operasyonu
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Afyonkarahisar ili bayan yapılanmasında bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan...

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Afyonkarahisar ili bayan yapılanmasında bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan bir kadın, adliyeye sevk edildi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla F.E. (37) isimli kadının himmet, sohbet, yurt dışı gezi ile etkinliklerin organizasyonu sağlayarak mevcut iktidar aleyhine ve örgüt adına faaliyetlerde bulduğu tespit edildi. Bylock kullanıcısı olduğu da ileri sürülen F.E. isimli kişi ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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