Edremit’te Fetö/pdy Operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Edremit'te tanınmış çok sayıda...

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Edremit'te tanınmış çok sayıda iş adamının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Aralarında kısa dönem Ak Parti İlçe Başkanlığı yapan Ahmet A.'nın bulunduğu operasyon kapsamında Kazım E., Ali U., Mehmet E., Ercan T., Hayrettin Ç., Ayhan B., Üzeyir Ç., Haldun S., Fetullah A., Mehmet K., Kadir K., Erdem C.,İsmail Hakkı G. göz altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifadlerinden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.