Edremit’te Göçmen Kaçakçılığı Ve Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 7 metre uzunluğunda çok sayıda şişme bot ele geçirildi. Yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından 11 yıl kesinleşmiş cezası olan G.B. de Edremit'teki evinde yakalandı.
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