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Edremit’te Kayan Araç Takla Atıp Ağaca Çarptı: 1 Ölü

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Edremit’te Kayan Araç Takla Atıp Ağaca Çarptı: 1 Ölü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla atıp ağaca çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla atıp ağaca çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde E-87 karayolu Akçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Altınoluk'tan Edremit istikametine gelmekte olan Metin Yıldız (53) idaresindeki 34 JR 6685 plakalı araç, sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole uçtu. Zeytin ağacına çarparak duran aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset savcılık incelemesinden sonra cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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