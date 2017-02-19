  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu

» »
Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu
Açıklamalarda bulunan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Edremit Anadolu Lisesi matematik öğretmenlerinden ve model uçak rehber öğretmeni...

Van'ın Edremit ilçesinde "Model Uçak" kursu açıldı.

Açıklamalarda bulunan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Edremit Anadolu Lisesi matematik öğretmenlerinden ve model uçak rehber öğretmeni Nurettin Ulutaş ile Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde malzemelerini THK Van Şubesinden ücretsiz temin edilen "Ata Modeli Planör Uçak Yapım" kursu açtıklarını söyledi. 4 hafta süren toplam 24 saatlik kursun sonunda 15 kursiyere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile THK ve FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) yönetmeliklerine uygun iki ayrı sertifika verileceğini belirten Baycan, bu çalışmayla öğrencilere bir ufuk vermeyi, vizyon sahibi kişiler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu

Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gördes’te Eskiyet Terfi Hatları Yenilendi19 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Akhisarlı Muhtarlarla Buluşma Devam Ediyor19 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Alternatif Sahne Günleri Başlıyor19 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Yunusemre Belediyespor Play Offlara Kalmayı Garantiledi19 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Sarıgöllüler Birlik İçin Toplandı19 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu19 Şubat 2017 Pazar 16:53
  • Ömer Döngeloğlu Ardahan’da19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Tatvan’da Hentbol Bölge Şampiyonası19 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Kaymakam Akgül’den Karakol Ve Şehit Ailesini Ziyaret19 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Lider Sökespor Adım Adım Şampiyonluğa Koşuyor19 Şubat 2017 Pazar 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti