Edremit’te ‘Model Uçak’ Kursu

Açıklamalarda bulunan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Edremit Anadolu Lisesi matematik öğretmenlerinden ve model uçak rehber öğretmeni...

Van'ın Edremit ilçesinde "Model Uçak" kursu açıldı.

Açıklamalarda bulunan Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, Edremit Anadolu Lisesi matematik öğretmenlerinden ve model uçak rehber öğretmeni Nurettin Ulutaş ile Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde malzemelerini THK Van Şubesinden ücretsiz temin edilen "Ata Modeli Planör Uçak Yapım" kursu açtıklarını söyledi. 4 hafta süren toplam 24 saatlik kursun sonunda 15 kursiyere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile THK ve FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu) yönetmeliklerine uygun iki ayrı sertifika verileceğini belirten Baycan, bu çalışmayla öğrencilere bir ufuk vermeyi, vizyon sahibi kişiler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.