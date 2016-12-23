Edremit’te Öğrencilerden Halep’e Yardım Eli

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halep kentindeki savaştan mağdur olan ve göçmen durumuna düşen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamakta...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halep kentindeki savaştan mağdur olan ve göçmen durumuna düşen insanlara yardım etmek ve ihtiyaçlarını karşılamakta katkıda bulunmak amacıyla Remzi Molvalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri giysi kampanyası düzenledi.

Okul Müdürü Yücel Mercan, okulumuzda "Halep'te İnsanlar Ölmesin" kampanyası çerçevesinde okulumuzda giysi odası projesi ve öğrenci meclisi işbirliği ile kampanya düzenledik. Kampanyaya okul velileri ve öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Okulumuz adına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim."dedi. Alınan giysiler, Edremit Müftülüğü yetkililerine Halep'e gönderilmek üzere teslim edildi.