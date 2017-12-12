Efeler Belediyesi 2. Fotoğraf Çalıştayı Başlıyor

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Fotoğraf Çalıştayı başlıyor.

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Fotoğraf Çalıştayı başlıyor.

Birincisi geçtiğimiz yıl gerçekleşen 2. Uluslararası Fotoğraf Çalıştayı 15-17 Aralık 2017 tarihleri arasında 40 profesyonel fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşecek. Fotoğrafçı, eğitimci, öğretim görevlisi ve uzmanlardan oluşan 40 kişilik katılımla gerçekleşecek olan çalıştay, 15 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle başlayacak.

Efeler Belediyesi tarafından gerçekleşecek 2. Uluslararası Fotoğraf Çalıştay'ın ana teması " Fotoğraf Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar" olurken, koordinatörlüğünü ve sergi Küratörlüğünü Tahir Ün üstlenecek.

Kurulduğu günden bugüne kadar her zaman sanat ve sanatçının yanında olduğunu yaptığı işlerle gösterdiklerini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, " Sanatın toplumsal uyumun ve mutluluğun anahtarı olduğunu düşünmekteyiz. Belediyemiz kültürel, sanatsal, tarihi geçmişe ve mirasa sahip çıkmak kadar bunların desteklenerek geliştirilmesine de önem vermektedir. Ayrıca taşıdığımız bu bilinçle çalıştaylar düzenliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz çalıştaylardan Fotoğraf Çalıştayı'nın 2'ncisini düzenliyoruz. Böylece Efeler diyarı ilçemizde yurt dışından gelen ve kendi ülkemizdeki sanatçıları bir araya getiriyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ederken, tüm fotoğraf severleri etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.