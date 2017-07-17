Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor

Aydın'ın üçüncü coğrafi işaret tescilli ürünü "Dalama Tandırı" olacak.

Aydın'ın üçüncü coğrafi işaret tescilli ürünü "Dalama Tandırı" olacak. Efeler Belediyesi tarafından yürütülen tescil çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Aydın büyükşehir olmadan önce Dalama Belediyesi tarafından 2011 yılında "Dalama tandırı" patent başvurusunda yönelik çalışmalar Efeler Belediyesi tarafından sürdürüldü. Yetkililer tarafından incelenen başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) resmi bülteninde yayınlandı.

İncir ve kestaneye işaret tescilinin alınmasının ardından, Dalama Tandırı için yapılan başvuru Efeler Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Ürünün yapımında süt kuzu ve oğlakların doğal ortamda yetişmesi, etin taze olması, kuyunun özelliği, pişirme usulü ve servisi Dalama Tandırı'nın ayırt edici özellikleri olarak belirlenerek başvuru kabul edilirken, Eylül ayına kadar sürecek bekleme süresinin ardından, başvuru netlik kazanarak tandıra işaret tescili verilecek.

Kuyu tandırının ülke genelinde tanınmış bir lezzet haline geldiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Dalama Tandırı, Dalama mahallesi ve çevresine özgü bitkilerle beslenen kuzu ve oğlak etinden yapılması bakımından kendine özgü özelliklere sahiptir. Üretim tekniği olarak taş ve tuğladan yapılmış ocaklar ile pişirme işlemi sırasında meşe odununun kullanılması tandırımıza ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Dalaman kuyu tandırı festivali düzenlenecek

Dalama Tandırı'nın tanıtımı için festival düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özakcan, "Belediye olarak ilçemize özgü ürünlere sahip çıkıyoruz, Türkiye ve Dünya'ya duyurmak için çeşitli etkinlikler, festivaller düzenliyoruz. Dalama Mahallemizdeki kuyu tandırımızı tanıtmak için bu yıl bir festival yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.