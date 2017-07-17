  • BIST 105.350
  • Altın 140,195
  • Dolar 3,5434
  • Euro 4,0547
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor

» »
Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor
Aydın'ın üçüncü coğrafi işaret tescilli ürünü "Dalama Tandırı" olacak.

Aydın'ın üçüncü coğrafi işaret tescilli ürünü "Dalama Tandırı" olacak. Efeler Belediyesi tarafından yürütülen tescil çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Aydın büyükşehir olmadan önce Dalama Belediyesi tarafından 2011 yılında "Dalama tandırı" patent başvurusunda yönelik çalışmalar Efeler Belediyesi tarafından sürdürüldü. Yetkililer tarafından incelenen başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) resmi bülteninde yayınlandı.

İncir ve kestaneye işaret tescilinin alınmasının ardından, Dalama Tandırı için yapılan başvuru Efeler Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Ürünün yapımında süt kuzu ve oğlakların doğal ortamda yetişmesi, etin taze olması, kuyunun özelliği, pişirme usulü ve servisi Dalama Tandırı'nın ayırt edici özellikleri olarak belirlenerek başvuru kabul edilirken, Eylül ayına kadar sürecek bekleme süresinin ardından, başvuru netlik kazanarak tandıra işaret tescili verilecek.

Kuyu tandırının ülke genelinde tanınmış bir lezzet haline geldiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Dalama Tandırı, Dalama mahallesi ve çevresine özgü bitkilerle beslenen kuzu ve oğlak etinden yapılması bakımından kendine özgü özelliklere sahiptir. Üretim tekniği olarak taş ve tuğladan yapılmış ocaklar ile pişirme işlemi sırasında meşe odununun kullanılması tandırımıza ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Dalaman kuyu tandırı festivali düzenlenecek

Dalama Tandırı'nın tanıtımı için festival düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Özakcan, "Belediye olarak ilçemize özgü ürünlere sahip çıkıyoruz, Türkiye ve Dünya'ya duyurmak için çeşitli etkinlikler, festivaller düzenliyoruz. Dalama Mahallemizdeki kuyu tandırımızı tanıtmak için bu yıl bir festival yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor

Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foto-safari Başlıyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:28
  • Kan Damlası Ve Gözyaşı Şeklinde Çeşme17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:28
  • Hakkari’de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Efeler Belediyesi Dalama Tandırını Tescilletiyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Mgc’den Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk’a Ziyaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Bilal İşgören, Kelkit’te Konferans Verdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Saç Ekimi Öncesi 8 Maddeye Dikkat17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:23
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’e ‘Yılın Kültür Projesi Ödülü’17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13
  • Atso, Antalya’nın En Güzel Vitrinini Seçiyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:13
  • Ordulular Demokrasi Dersi Verdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti