Efeler Belediyesi, Engelleri Kaldırmaya Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, Türkan Okyar'ın isteğini yerine getirerek engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi, Türkan Okyar'ın isteğini yerine getirerek engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Yedieylül Mahallesi'nde ikamet eden ve tekerlekli sandalye talebini yerine getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür eden 88 yaşındaki Türkan Okyar, "Allah başımızdan başkanımızı eksik etmesin. Şeker hastasıyım ve bacağım kesildi. Oğlum ve gelinimle yaşıyorum. Bacağım olmadığı için bir yerden bir yere giderken hem kendim çok zorlanıyordum hem de onlar. Ama şimdi tekerlekli sandalyem ile her şey daha kolay olacak. Herkese tekrar teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi

Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar Efeler ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, " Asıl engelin yüreklerde olduğu ve hepimizin birer engelli adayı olduğu bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkan teyzemize tekerlekli sandalyesi hayırlı olsun, Allah sağlıklı uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.