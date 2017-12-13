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Efeler Belediyesi Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti

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Efeler Belediyesi Engelli Vatandaşa Akülü Sandalye Hediye Etti
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bedensel engelli 70 yaşındaki Aynur Kurnaz'a akülü sandalye hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, bedensel engelli 70 yaşındaki Aynur Kurnaz'a akülü sandalye hediye etti.

Efeler Belediyesi, tekerlekli sandalye isteyen bedensel engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Şeker hastalığına bağlı yaşadığı kas zayıflığı nedeniyle yaklaşık 8 senedir eve bağlı yaşayan Aynur Kurnaz "a Efeler Belediyesi'nce tekerlekli sandalye hediye edildi.

Fatih Mahallesi TOKİ Konutlarında ikamet eden bedensel engelli Kurnaz, evinin beşinci katta olması sebebiyle dışarı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Şeker hastası olduğum için yaklaşık 8 senedir yürüyemiyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Yıllardır eve hapis yaşıyorum. Tüm bakımım ile eşim ve kızım ilgileniyor. Beni taşıyamadıkları için hastaneye bile gidemiyordum. Efeler Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan'dan Allah razı olsun. Bana akülü sandalye değil, özgürlüğümü hediye etti. Yıllar sonra dört duvar arasından dışarı çıkacağım. Çok mutluyum. Başkanımız Mesut Özakcan'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz devam edecek. Engelsiz bir Efeler hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirmek ve engelli vatandaşlarımızın da toplumda rahatça var olmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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