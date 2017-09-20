Efeler Belediyesi Güz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Efeler Belediyesi güz dönemi kurs kayıtları 18 Eylül Pazartesi günü başladı.

Efeler Belediyesi güz dönemi kurs kayıtları 18 Eylül Pazartesi günü başladı. Kayıt döneminde yetişkinler ve çocuklar kendilerine yönelik kurslara ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Efeler Belediyesi, Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaz döneminin ardından 2017-2018 dönemi güz kursları için kayıt almaya başladı. İlçenin 9 noktasında bulunan çok amaçlı salonlar ve kültür sanat evlerinde, yetişkinler ile çocuklara yönelik ücretsiz olarak açılan kurslara Efeler halkı da yoğun ilgi gösteriyor. Halk oyunları, modern dans, fotoğraf, bale, satranç, futbol, İngilizce, gitar, ebru, beden dili ve etkili iletişim gibi birçok dalda açılan kurslara kayıtlar 30 Eylül Cumartesi günü son bulacak. Kurslara katılmak isteyen Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Adnan Menderes Yaşam Merkezi'ne nüfus cüzdanı fotokopileri ile başvuru yapabilecek. Kurs kayıtları için hafta içi haricinde, 23 ve 30 Eylül Cumartesi günleri de saat: 10.00'dan 15.00'a kadar hizmet verecek olan iki merkezde belediye çalışanları vatandaşlara hizmet verecek.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçe halkını kurs kayıtları için belirtilen adreslere beklediklerini söyleyerek, bugüne kadar açılan kurslara gösterilen yoğun ilgiden dolayı da teşekkür etti.