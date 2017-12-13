Efeler Belediyesi ’Yılmazköy Mahallesi Kültür Ve Aşevi’ni Hizmete Açmaya Hazırlanıyor

Efeler Belediyesi tarafından Yılmazköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Yılmazköy Mahallesi Kültür ve Aşevi', 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te...

Efeler Belediyesi tarafından Yılmazköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Yılmazköy Mahallesi Kültür ve Aşevi', 16 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te düzenlenen törenle hizmete açılacak.

Efeler Yılmazköy Mahallesi'nde yıllar önce yapılmış ancak atıl durumda olan cemevi, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. 127 metrekare alan içerisinde inşası gerçekleştirilen Kültür ve Aşevi'nin, vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kültür evimiz; içerisinde toplantı salonu, mutfak, kütüphane ve engelli vatandaşlarımız için özel olarak hazırlanan tuvaletlerle vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale getirildi. 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz açılışa tüm halkımızı davet ediyorum. Açılışa katılmak isteyen vatandaşlarımız için belediyemiz önünden saat 12.00'de araç kalkacaktır" dedi.