Efeler Belediyesi’nden Aydınlı Milli Atlete 7 Bin 500 Tl Destek

Efeler Belediyesi, Aydınlı Milli Atlet Mahsum Korkmaz'a 7 bin 500 lira nakdi yardımda bulunacak.

Efeler Belediyesi, Aydınlı Milli Atlet Mahsum Korkmaz'a 7 bin 500 lira nakdi yardımda bulunacak.

Efeler Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ikinci oturumunda, aldığı şampiyonluklarla adını dünyaya duyuran Milli Atlet Korkmaz'a destek verilmesine ilişkin madde karara bağlandı. Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden Mahsum Korkmaz, atletizmde 400 metrede Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, 5 Balkon Şampiyonluğu ve 23 Türkiye Şampiyonluğu alarak Efeler'i gururlandırdı. Efeler Belediyesi bu haklı gururu taçlandırarak, Şampiyon'u 7 bin 500 lira yardımda bulunma kararıyla ödüllendirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Dünyada bizi başarıyla temsil eden ve önemli şampiyonluklar kazanan sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum, şampiyonumuzla gurur duyuyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.