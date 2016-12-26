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Efeler İlk Yarıyı Lider Tamamladı

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Efeler İlk Yarıyı Lider Tamamladı
Jeopark Kula Belediyespor, Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Bornova Anadolu Lisesi'ne konuk oldu.

Jeopark Kula Belediyespor, Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Bornova Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. İzmir deplasmanından 3-0 galip ayrılan Jeopark Kula Belediyespor, sezonun ilk devresini lider tamamladı.

Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yolunda ilerleyen Jeopark Kula Belediyespor, İzmir deplasmanında aldığı başarılı sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Jeopark Kula Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda ligin 13. haftasında Bornova Anadolu Lisesi ile karşılaştı.

Efeler'den 9 maçlık galibiyet serisi

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde ilk devrenin son hafta karşılaşmasında Jeopark Kula Belediyespor, İzmir temsilcisine karşı rahat bir galibiyet aldı. Maça etkili başlayan Jeopark Kula Belediyespor, üst üste aldığı sayılarla ilk seti 18-25 kazanarak maçta durumu 1-0 yaptı. Mücadelenin zorlu geçen ikinci setinde kontrollü oynayan filenin efeleri 16- 25'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de üstün bir performansla takım oyunu sergileyen Kula temsilcisi, rakibini 18-25 ile geçerek maçı 3-0 kazandı. Jeopark Kula Belediyespor, aldığı bu galibiyet ile ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını da 34'e çıkardı.

Jeopark Kula Belediyespor Teknik Patronu Mustafa Çayır, "Ligin ilk yarısını galibiyetle bitirdik. Bu galibiyette emeği geçen başta oyuncularım olmak üzere bizden desteklerini esirgemeyen seyircilerimiz ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ise şunları söyledi: "Emin adımlar ile şampiyonluk hedefimize ilerliyoruz. Bugün iyi bir oyun sergiledik. Bizleri destekleyen taraftarımıza İzmir'de oturan Kulalı hemşehrilerimize ve İzmir Körezliler Derneği üyelerine teşekkür ediyorum."

Efeler İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Efeler İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Efeler İlk Yarıyı Lider Tamamladı

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