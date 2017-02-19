  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Efeler Voleybol Ligi

» »
Efeler Voleybol Ligi
Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 mağlup etti.

Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova

Halkbank ANKARA: Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Felipe Fonteles, Kemal Kayhan, Ivan Miljkovic, Aleh Akhrem, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin, Burutay Subaşı, Erden Çevikel

Afyon Bld. YÜNTAŞ: Ivan Borovnjak, Ahmet Arslan, Ropret Gregor, Willner Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun, Ender Kıdoğlu (L), Selim Yıldırım, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat, Furkan Ömer Dur

Setler: 25-20, 25-13, 25-17

Süre: 1.16 (26, 25, 25)

Efeler Voleybol Ligi

Efeler Voleybol Ligi

Efeler Voleybol Ligi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskenderun’da Final Biletini Alan Takımlar Belli Oldu19 Şubat 2017 Pazar 15:43
  • Kocaman: “Adil Olan Ne İse O Olsun İstiyorum”19 Şubat 2017 Pazar 15:28
  • Özat: “Herkesle Mücadele Edecek Gücüm Var Ama Kimse İle Kavga Etmeye Mecalim Yok”19 Şubat 2017 Pazar 15:24
  • Efeler Voleybol Ligi19 Şubat 2017 Pazar 15:18
  • Sarıkamış’ta 4. Kış Oyunları Festivali Nefes Kesti19 Şubat 2017 Pazar 15:13
  • Spor Toto Süper Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:58
  • Atatürk Ve İstiklal Yolu Kış Yürüyüşü Başladı19 Şubat 2017 Pazar 14:53
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Spor Toto 3. Lig19 Şubat 2017 Pazar 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti