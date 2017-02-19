Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank, Afyon Belediye YÜNTAŞ'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Halkbank ANKARA: Faik Samed Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Felipe Fonteles, Kemal Kayhan, Ivan Miljkovic, Aleh Akhrem, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin, Burutay Subaşı, Erden Çevikel
Afyon Bld. YÜNTAŞ: Ivan Borovnjak, Ahmet Arslan, Ropret Gregor, Willner Rivas, Burak Hascan, Serhat Coşkun, Ender Kıdoğlu (L), Selim Yıldırım, Mustafa Kırıcı, Anıl Tokat, Furkan Ömer Dur
Setler: 25-20, 25-13, 25-17
Süre: 1.16 (26, 25, 25)
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