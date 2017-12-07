Efeler’de Ağaçlar Bakıma Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park, bahçeler, yol kenarı, refüj ve kaldırımlardaki ağaçların şekil budamaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park, bahçeler, yol kenarı, refüj ve kaldırımlardaki ağaçların şekil budamaları sürüyor.

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki ağaçların gençleştirmek ve gelişimini kuvvetlendirmek için şekilsiz büyün dallar yanı sıra kuru dalların da alındığı ve tüm ağaçların şekil budamasına tabi tutulduğu gözlendi.

Parklar ve bahçeler ile ortak kullanım alanlar vatandaşların doğal ve kültürel alanları olduğu, ortak alanlarda yetişen ağaçların daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ağaçların türlerine göre budama zamanları tespit edilip ve program dahilinde ekipler vasıtasıyla budamaları yapıldığı belirtildi.