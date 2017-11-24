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Efeler’de Belediye Bünyesinde Görevli Öğretmenler Unutulmadı

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Efeler’de Belediye Bünyesinde Görevli Öğretmenler Unutulmadı
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Efeler Belediyesi'nde görevli öğretmenler unutulmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Efeler Belediyesi'nde görevli öğretmenler unutulmadı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kültür Sanat Evleri'nde görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, günün anısına pasta kesti ve öğretmenlere kalem hediye etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Öğretmenler Günü'nde Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama töreninde öğretmenlerle bir araya geldi.

Düzenlenen törende konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye bünyesinde görevli öğretmenleri ve Kültür Sanat Evleri'nde görevli Efeler İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerini unutmadıklarını belirterek, "Efeler Belediyesi bünyesinde müzikten, sanattan, spora kadar değişik alanlarda, otistik çocuklarımızın eğitimine kadar emek veren siz değerli öğretmenlerimizle birlikte olmak istedik. Gerçekleştirilen eğitim hizmetlerinde öğretmenler ve eğitmenlerin katkısı çok büyük. Bu güne kadar Efeler Belediyemiz adına 30 ayrı branş da vermiş olduğunuz eğitimler adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize esenlik diliyor saygı, sevgi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Görevli öğretmenlerle birlikte kutlama pastasını kesen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, günün anısına öğretmenlere kalem hediye etti.

Bugünkü neslin de öğretmenlerin eseri oldu vurgusunu yaparak sözlerini sürdüren Başkan Özakcan," Bundan sonraki nesillerde öğretmenlerimizin eseri olacak. Her 24 Kasımda öğretmenlerimizin gününü kutlarız fakat kutlamak için öğretmenlerimizi de mutlu görmek isteriz. Eğitim hayatındaki görevlilerimiz, öğretmenlerimize gerekli ekonomik imkanları sağlayarak onları daha mutlu edebiliriz. Bunu sağlamak devletinde tüm kamu kurumlarının da görevi olmalıdır. Dileğim o imkan ve şartların ülkemizde yaşanmasıdır. Öğretmenlerimizin ekonomik sorunlarını günlük yaşamımızda görüyoruz. Öğretmenlerimizin daha mutlu, yüzlerinin güldüğü günleri görmek dileğiyle tekrar yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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