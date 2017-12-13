Efeler’de Kadınlar Yün Değil Dostluk Örüyor

Aydın Efeler Belediyesi tarafından kültür merkezlerinde hanımlara yönelik açılan değişik kurslar sayesinde il merkezlerinde kadınlar yün ile birlikte...

Aydın Efeler Belediyesi tarafından kültür merkezlerinde hanımlara yönelik açılan değişik kurslar sayesinde il merkezlerinde kadınlar yün ile birlikte dostluk ördüler. Stresli apartman yaşantısından kurslar sayesinde kurtulduklarını ve önemli dostluklar kazandıklarını belirten Aydınlı kadınlar, "Kurslar sayesinde hem meslek hem de dost kazandık" dediler.

Aydın Efeler Belediyesi'ne ait Hasanefendi Kültür Merkezi ev hanımlarının buluşma noktası haline geldi. Merkezde düzenlenen kurslar sayesinde hafta içi her gün merkezde toplanan kadınlar, bir yandan el işi yapıyor diğer yandan da şehrin stresli ve kimsesiz yaşamında kurtulmaya çalışıyor.

Şehrin değişik mahallelerinden onlarca kadının kurslar sayesinde tanıştığını belirten Efeler Belediyesi Hasanefendi Kültür Merkezi örgü hocası Emine Tatar, "Örgü, dikiş, nakış ve benzeri konularda hanımlara kurs veriyoruz. Daha çok ev hanımları ile emekli olmuş hanımlar geliyor. Kursların en güzel yanı kursiyerler arasında çok güzel bağlar oluşuyor. Kurs ile tanışan onlarca kişi kurs sonunda iyi bir dost olarak kursu tamamlıyor" dedi.