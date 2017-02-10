Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde siyasi irade üzerindeki vesayetin kalkacağını söyledi.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde siyasi irade üzerindeki vesayetin kalkacağını söyledi.

Ala, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Erzurum'a geldi. Yollarına hep yeni siyasi yollar yaparak devam ettikleri ifade eden Efkan Ala, "Reformları yeni siyasi otobanlar olarak tanımlamıştık. Şimdi ise siyasi havalimanları olarak tanımlıyorum" dedi

AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Efkan Ala, burada yaptığı konuşmasında, siyasi idare üzerindeki vesayetin kalkacağını belirterek, "Siyasi idare üzerindeki vesayet kalkacak. Bu değişiklik milletimiz tarafından kabul görürse buradan millet, Cumhuriyet ve demokrasi karlı çıkacaktır. Buradan zararlı çıkacak olanlar ise statüko ve vesayet odaklarıdır. Bundan dolayı Türkiye'deki tartışmaları da ilgi ile izliyoruz. Bunlarla ilgili daha çok söyleyecek şeylerimiz ama onları propaganda zamanında vatandaşlarımıza meydanlarda söyleyeceğiz. Çok değerli reformlar var içerisinde ama bu bizim milletimize nihai olarak arzu ettiğimiz dört dörtlük dediğimiz ve işte burada bitiyor dediğimiz bir reform değildir. Bizler koyduğumuz hedefler itibarı ile bisiklete binmiş insanlara benzeriz. Pedalları sürekli olarak çevireceğiz. Yeter artık diyemeyiz. Çünkü almamız gereken çok mesafe var. Çok yol aldık geriye baktığımızda epeyce iş yaptık ama ileri baktığımızda alacağımız çok yol var" ifadelerini kullandı.