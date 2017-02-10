  • BIST 88.620
  • Altın 145,291
  • Dolar 3,6845
  • Euro 3,9165
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”

» »
Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”
İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde siyasi irade üzerindeki vesayetin kalkacağını söyledi.

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde siyasi irade üzerindeki vesayetin kalkacağını söyledi.

Ala, bir dizi ziyarette bulunmak üzere memleketi Erzurum'a geldi. Yollarına hep yeni siyasi yollar yaparak devam ettikleri ifade eden Efkan Ala, "Reformları yeni siyasi otobanlar olarak tanımlamıştık. Şimdi ise siyasi havalimanları olarak tanımlıyorum" dedi

AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Efkan Ala, burada yaptığı konuşmasında, siyasi idare üzerindeki vesayetin kalkacağını belirterek, "Siyasi idare üzerindeki vesayet kalkacak. Bu değişiklik milletimiz tarafından kabul görürse buradan millet, Cumhuriyet ve demokrasi karlı çıkacaktır. Buradan zararlı çıkacak olanlar ise statüko ve vesayet odaklarıdır. Bundan dolayı Türkiye'deki tartışmaları da ilgi ile izliyoruz. Bunlarla ilgili daha çok söyleyecek şeylerimiz ama onları propaganda zamanında vatandaşlarımıza meydanlarda söyleyeceğiz. Çok değerli reformlar var içerisinde ama bu bizim milletimize nihai olarak arzu ettiğimiz dört dörtlük dediğimiz ve işte burada bitiyor dediğimiz bir reform değildir. Bizler koyduğumuz hedefler itibarı ile bisiklete binmiş insanlara benzeriz. Pedalları sürekli olarak çevireceğiz. Yeter artık diyemeyiz. Çünkü almamız gereken çok mesafe var. Çok yol aldık geriye baktığımızda epeyce iş yaptık ama ileri baktığımızda alacağımız çok yol var" ifadelerini kullandı.

Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”

Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”

Efkan Ala: “Siyasi İdare Üzerindeki Vesayet Kalkacak”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir’de10 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • Cumhurbaşkanı Ve Yardımcıları Türk Olacak10 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Bakan Bozdağ: "İstinaf Mahkemeleriyle İlgili Yeni Yasa Teklifini Tbmm’ye Sunacağız"10 Şubat 2017 Cuma 12:23
  • Kılıçdaroğlu, Aym’yi Eleştirdi10 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Değişikliği Teklifini Onayladı10 Şubat 2017 Cuma 11:53
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Değişikliği Teklifini Onayladı.10 Şubat 2017 Cuma 11:38
  • Demiraslan Farkını Gösterdi10 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Tbmm Genel Kurulunda Gerginlik09 Şubat 2017 Perşembe 22:43
  • Bakan Tüfenkci İstihdam Seferberliği Ve İhracatı Değerlendirdi09 Şubat 2017 Perşembe 21:58
  • Başbakan Yıldırım, Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü09 Şubat 2017 Perşembe 21:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti