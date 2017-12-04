Efkan Ala: “Washington Üzerinden İktidara Gelmeye Çalışma”

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ülkeyi yönetmek istiyorsan sandığa git oradan...

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ülkeyi yönetmek istiyorsan sandığa git oradan iktidara gelmeye çalış. Washington üzerinden iktidara gelmeye çalışma" dedi.

AK Parti Yenişehir 6. Olağan İlçe Kongresinde konuşan Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Ülkeyi yönetmek istiyorsan kongrelerine git oradan da sandığa oradan da iktidara gelmeye çalış. Washington üzerinden iktidara gelmeye çalışma. Ülkesine hainlik yapan düşmanlık yapan ve başkalarının, dış dünyanın, oradaki odakların maşası haline gelmiş örgütlerle ittifak yaparak ülkeyi yönetmeye çalışma" diye konuştu.

"CHP'de bir hastalık var" diyen Ala, "Bunlar daha önce de Türkiye'nin içindeki vesayet odaklarıyla ittifaklar kurdu. Onlarla işbirliği yapan CHP, sandıktan çıkarak iktidara gelen AK Parti'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu CHP'nin hastalığı" dedi.