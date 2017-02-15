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Eflani’de Eğitime Kar Engeli

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Eflani’de Eğitime Kar Engeli
KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. İl merkezi ve ilçelerde gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karabük Valiliğinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada Eflani ilçesinde ilk ve orta eğitime bir günlük kar tatili verildiği belirtildi.

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