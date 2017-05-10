Eflani’de Ev Yangını

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sabaha karşı çıkan yangında bir ev kül oldu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sabaha karşı çıkan yangında bir ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Saçak köyünde Sami Aydın'a ait tek katlı evde sabaha karşı henüz nedeni belirlenmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda tüm evi kapladığı yangını fark eden Aydın, aile fertlerini dışarı çıkararak canlarını zor kurtardı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Eflani Belediyesine ait 3 itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangın sonrası ev tamamen yanarak kül olurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.