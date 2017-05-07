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Efsane Başkan Nurettin Soykan’a Anma

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Efsane Başkan Nurettin Soykan’a Anma
Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan ölümünün 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan ölümünün 9. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Malatya Temsilciliği yönetimin katıldığı anma töreninde efsane başkan için dualar edildikten sonra kabri başına çiçek konuldu.

Duygusal anların yaşandığı anma töreninde konuşan TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner, Soykan'ın kişiliği ve Malatyaspor'a kazandırdıklarıyla her zaman Malatyalıların gönlünde ayrı bir yerinin olacağını ifade etti. Malatyaspor ve Nurettin Soykan isminin ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Güner, "Bugün Nurettin Soykan başkanımızın 9. Ölüm yıl dönümü. Kendisini minnet ve rahmetle anıyoruz. Malatyspor için yaptıkları asla yadsınamaz. İnşallah onun ölüm yıldönümünde Yeni Malatyasporumuz büyük bir başarıya imza atarak, adını Süper Lige yazdırır" dedi. Malatyaspor eski yöneticilerinden Ali Cengiz de, Nurettin Soykan rahmetle andığını belirterek, "Nurettin Başkan Malatya futbolu için unutulmaz bir karakter ve başkandır. Ölümünün 9. Yıl dönümünde efsane başkanı rahmetle anıyoruz. İnşallah bu sene Malatya futbolu için yeniden diriliş yılı olacaktır. Yeni Malatyaspor'un şampiyonluğuyla o özlenen yere tekrar gelecek olmanın umudunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Soykan için dua edildi.

Efsane Başkan Nurettin Soykan’a Anma

Efsane Başkan Nurettin Soykan’a Anma

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