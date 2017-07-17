Efsane Başkan Selahattin Ön Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, DYP'nin efsane ilçe başkanlarından Selahattin Ön, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Manisa'da tedavi gören 1988-1999 yılları arasında 11 yıl DYP" den ilçe Başkanlığı yapan Selahattin Ön, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şaphane Ulucami'de kılınan cenaze namazına Simav eski Belediye Başkanı Kasım Karahan, Simav Eski İlçe Başkanı Mehmet Topaler, Şaphane Eski Belediye Başkanı Mehmet Gürler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kılınan cenaze namazı sonrası Selahattin Ön Şaphane İlçe Mezarlığına dualarla defnedildi.(YD-EFE)
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