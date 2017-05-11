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Efsane Başkan Uyanık'tan 'dönüş mesajı' (video haber)

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Efsane Başkan Uyanık'tan 'dönüş mesajı' (video haber)
Samsunspor’un efsane başkanlarından İsmail Uyanık katıldığı bir programda Samsunspor’a yeniden dönebileceğini belirtti.

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında efsane başkan İsmail Uyanık, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.  İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, minik öğrenciler üzerlerine giydikleri Samsunspor formalarıyla İsmail Uyanık’ı ‘Büyük Başkan’ tezahüratları ile karşıladı. Efsane Başkan Uyanık, Samsunspor’a yeniden dönebileceğini belirtti.

HABERİN VİDEOSU

Video Kaynak: Samsunsporluyuz.com

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