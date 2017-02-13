Kırmızı-Beyazlı ekibin tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane Başkanı İsmail Uyanık, "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" projesi için bir mesaj yayınladı. Uyanık, "Sevgili Samsunlular, Samsunspor Gecesi'nde, Samsunspor'un yanında olalım. Hatta sadece 14 Şubat'ta ki gecede değil, Samsunspor'um tüm kampanyalarında elimizden geldiğince Samsunspor'umuza sahip çıkalım. Yaşadığımız şehrin takımına yapacağınız her türlü katkı eski o meşhur sloganla size yol, su elektrik olarak fazlasıyla geri dönecektir. Yaşadığınız şehrin itibarı, reklamını yapabilecek en önemli enstrüman Samsunspor'dur. Bunu asla unutmayın."
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Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
Samsunspor'un efsane başkanı İsmail Uyanık, "Bu Aşkın Kahramanı Sensin" kampanyasına yayınladığı video ile destek verdi.
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