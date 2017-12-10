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Efsane Eses’ten Ataç’a Ziyaret

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Efsane Eses’ten Ataç’a Ziyaret
Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirspor'un efsane kadrosunda yer alan Fethi Heper, Ender Konca, Hüdai Doğu, Feza Baycan ile dernek yönetiminde yer alan Metin Çelik ve Varol Bülbül, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.

Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Hüdai Doğu ziyaret esnasındaki konuşmasında Başkan Ataç'a teşekkür ederek, yeni yönetim kurulunu tanıttı. Doğu, "Bu birlikteliğimizi bugüne kadar sürdürdünüz. Derneğimize, tesisler kazandırdınız. Sizi yanımızda görmekten çok mutluyuz. Divan Başkanı olarak kongreyi yönettiğiniz 3'üncü Olağan Genel Kurulu'muzda oluşan yönetim kurulumuz ile ziyaretinize geldik. Prof. Dr. Fethi Heper hocamız başkan, başkan yardımcılıklarına Ender Konca ve Taşkın Yılmaz getirildi. Genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevi ise bana verildi. Muhasip saymanlık görevine Feza Baycan getirildi. Sosyal medya işlerinden Varol Bülbül sorumlu oldu. Metin Çelik arkadaşımız ise, tesislerden sorumlu oldu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi Feza Baycan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Dülger'e (Agop Mehmet), Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Merkezi'nde kaldığı süre boyunca, destek verdiği için Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Ardından ziyarette konuşan Başkan Ataç, "Sizlerle olan dostluğumuz beni çok mutlu ediyor. Özellikle bütün takım bir arada olduğunda daha da keyifli oluyorum. Başarılı bir kongre geçti. Dileğim, bu ilişkilerimiz hep sürsün ve bütün Türkiye'ye örnek olsun" dedi.

Ziyaret sonrasında Efsane ESES, Başkan Ataç'a üzerinde Ahmet Ataç yazılı 26 numaralı formayı hediye etti.

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