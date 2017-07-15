Efsane Futbolcular 15 Temmuz Şehitleri İçin Sahaya Çıktı

Yılların eskitemediği efsane futbolcular 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Levent Spor Tesislerinde bir araya gelerek anlamlı bir...

Yılların eskitemediği efsane futbolcular 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Levent Spor Tesislerinde bir araya gelerek anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde 15 Temmuz Şehitlerimizi anmak adına efsane futbolcuların katılımıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Levent Spor Tesislerinde gerçekleşen organizasyona Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Oğuz Çetin gibi birçok efsane futbolcunun yer aldığı ve hakemliğini Ahmet Çakar'ın üstlendiği bir halı saha müsabakası gerçekleşti. Konuşmalara geçilmeden şehitler için saygı duruşu, istiklal marşı ve dualar okundu. Bu anlamlı organizasyonda efsane kadro Beşiktaş şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin'e imzalı forma hediye etti. Müsabakanın başlama vuruşunu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin ve Ahmet Çakar yaptı. Ayrıca müsabakanın sonunda efsane oyunculara, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Fersat Yıldırım ve Şehit babası Ahmet Ergin katılımlarından ve bu örnek davranışlarından ötürü teşekkür plaketi verdi.

Rıdvan Dilmen, yaptığı konuşmada "Ulu Önder Atatürk'ün büyük zorluklarla kurduğu Cumhuriyetimizi korumak adına geçtiğimiz yıl bugün yaşanan o hain saldırıda vatandaşlarımızın vatanını ne kadar sevdiğini vatanları için ölebileceklerini gördük, o talihsiz günü yaşadık. Bizler milli takımda formalar giydik, bu ülkenin milli takım formasını şerefimizle taşıdık. Ancak hiçbirimiz o gün bu vatan uğruna şehit olan kardeşlerimiz kadar olamadık. Şehit olan kardeşlerimiz öyle bir cennete gittiler ki, giderken de bunun sadece Kurtuluş savaşı, Çanakkale savaşı olmadığı 15 temmuzunda artık hatırlatma amacıyla ülkemizin birlikte olduğunu gösterdi. İnşallah bundan sonra da bu birliğimiz bozulmaz" diye konuştu.

"Ben bir konuşma yapmayacağım kısa keseceğim "diyerek sözlerine başlayan Beşiktaş şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin, "Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum bu organizasyonu düzenleyip bizi davet ettiğiniz için,. Tek diyeceğim şey oğlumla gurur duyuyorum, sağ olun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar ise "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor günlerinden birini yaşadı tam bir yıl önce. 15 Temmuz darbe girişimi sadece bir hükümetin devrilmesi, bir siyasi sürece müdahale değil. Bir devletin istikrarına istikbaline bir milletin geleceğine dair büyük bir darbe girişimidir. Günlük siyasi tartışmalardan bağımsız olarak 15 Temmuz'u değerlendirmek lazım. Bu hain darbe girişimini önlemek için sokağa çıkan ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehit olan, şehadet şerbetini içen 249 insanımıza Allah'ta rahmet diliyor, binlerce gazimize saygıyla anıyorum. Bu şanlı direniş hiç şüphesiz çok değerli çok önemli milletimiz 249 şehidimizi, bizler sevgili Batuhan ve Şenol'u unutmayacağız. 15 Temmuz Şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımızı iletiyorum, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.