Efsane Güreşçi Hüseyin Pehlivan Mezarı Başında Anıldı

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen...

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 3. Güreş Şampiyonası"nın ardından Efsane Güreşçi Hüseyin Pehlivan, ölümünün 35. yılında unutulmayarak kabri başında anıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap ile yakınlarının da bulunduğu anma töreninde, Hüseyin Pehlivan'ın kabrine kırmızı karanfil bırakılarak dualar okundu.

Dua sonrası Hüseyin Pehlivan'ın torunu Sinan Alkaya katılanlara teşekkür etti.