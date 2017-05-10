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Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor

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Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor
Terlik sektöründe dünyanın saygın markaları arasında yer alan Akınalbella, efsane terlik markasını da bünyesine kattı

Terlik sektöründe dünyanın saygın markaları arasında yer alan Akınalbella, efsane terlik markasını da bünyesine kattı

AB kalite ödüllü Akınalbella, efsane esem terlik markasını da bünyesine kattı. Akınalbella'nın sahibi Kemal Akınal, Esem markasının yeni ürünlerinin Akınalbella mağazalarında yer alacağını belirterek, "Esem Terlik ürünlerini de, yeni mağazamızda efsane severlerin beğenisine sunduk. Türkiye'nin her yerinden, www.terlika.com adresinden online olarak, tüm Akınalbella ve Esem terlik ürünleri satın alabilirler" dedi.

"Rahatlık ve şıklık: Akınalbella"

Rahatlığın ve şıklığın ön planda tutulduğu 2017'nin en şık terlik, sandalet ve ayakkabıları Türkiye" nin dört bir yanında görücüye çıktı. Yeni sezon ürünleri hakkında da bilgi veren Akınal, "Sektördeki gelişen teknolojiyi ve ürün yelpazesindeki yenilikleri yakından takip ederek, kendi bünyemizdeki Ar-Ge ekibiyle kaliteden ödün vermeden üretim yapıyoruz. Yurt genelindeki bayilerimiz aracılığı ile büyük mağazalar ve prestijli marketlerde satışa sunulan ürünlerimizi, yurtdışında da başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Akınalbella AYSAF fuarında

Akınalbella'nın, yurt dışındaki pazar payını artırmak için fuarlara büyük önem verdiğini dile getiren Akınal, "Akınalbella, geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da gerçekleştirilen, 57. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'na(AYSAF) katıldı. Akınalbella, bu fuarda da yeni modelleriyle ziyaretçilerden büyük beğeni ve ilgi gördü. Ürettiğimiz ham madde ve ayakkabı tabanları büyük beğeni topladı" diye konuştu

Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor

Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor

Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor

Efsane Markayı Bünyesine Katan Akınalbella, Hızla Büyüyor

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