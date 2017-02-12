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Efsane Otomobil 46 Yaşında

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Efsane Otomobil 46 Yaşında
Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle "Hacı Murat', bugün 46. yaş gününü kutluyor.

Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle "Hacı Murat', bugün 46. yaş gününü kutluyor.

Eskişehir'de Murat 124 otomobilini kullananlar 46. yaş gününde bir araya gelirken, tarihi Odunpazarı'nın sokaklarında tur attılar. Turlar sonrası otomobil sevdalıları bir de 46. yaş günü pastası kesti.

12 Şubat 1971 yılında Bursa fabrikasında üretimine başlanılan otomobilden, 134 bin 867 adet üretildi. 1976 yılında üretimi durdurulan efsane otomobilin 1984 yılında "Serçe" ismiyle yeniden üretimine başlanmış olsa da, 1995 yılında bu kez üretim tamamen durduruldu. Reklam ve sinema filmleri sayesinde Murat 124'e olan ilgi artmaya başlarken, "Hacı Murat" veya "Hacı Muro" diye adlandırılan otomobilleri vatandaşlar modifiye yaparak yeniden yollara çıkardı. Bugün Murat 124'ü halen kullananların söylediklerine göre, "Hacı Murat" onlar için bir otomobilin daha da ötesinde bir anlam ifade ediyor.

"Elim ayağım tuttuğu müddetçe bineceğim"

Otomobili uzun yıllardır kullanan Cengiz Saygaç, ilerleyen yaşına rağmen Hacı Murat'a olan sevgisini devam ettiriyor. Otomobille olan anılarından da bahseden Saygaç, "Emekli olduktan sonra 1983 yılında arabayı aldım. Şu an 79 yaşındayım. Halen hiçbir sorun çıkmadan kullanıyorum. Otomobili aldığım 1983 yılında annem ve babam hayattaydılar. İkisini de bu arabayla çok gezdirdim. Bir tane torunum var, o da bu arabada büyüdü. Anılarım var ve bağlandım bu arabaya. Bu yüzden ben ölünceye kadar benimle birlikte yolda gidecek. Nice mutlu yıllara diyorum, bundan sonra daha ne kadar binebilirim belli değil. Allah uzun ömür verirse, elim ayağım tuttuğu müddetçe bineceğim" dedi.

"Sevdamızı yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz"

Çocukluğundan bu yana Murat 124 ile anılarının olduğunu aktaran Kadir Çelik ise, "Murat 124 ile ilk sevdam, babamın beni doğumda eve götürdüğü arabayla başladı. Çocukluğumda dedemde ve amcamda gördüğüm arabalara biz de zamanında merak ettik ve aldık. Ben bu aracı 2012 yılında alarak tamamen kendi imkanlarımla, kendi garajımda restoresini yaptım. 2 senedir de faal olarak kullanıyorum. Türkiye'nin birçok şehrine Antalya, Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi yerlere gittik. Sevdamızı yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Keyfi araç olarak kullanıyoruz"

Yıllarca şoförlük ile geçimini sağlayan ve şimdilerde ise keyfi olarak Murat 124'e bindiğini ifade eden Recep Gürlü, "Murat 124 ile taksi şoförlüğü yaptım. İlk gözüm açıldığında Murat 124 ile tanıştım. Ondan sonra bu benim tutkum oldu. Emekli olduğum halde halen Murat 124 diyorum. Şu anda hayatımı onunla sürdürüyorum. Etkinliklere katılıyoruz, arkadaşlarla grup yaptık onlarla buluşuyoruz. Bu arabalar zamanında ticari amaçla kullanıldı. Şu anda keyfi araç olarak kullanıyoruz. Bu arabaları gördükçe tedavi oluyorum" diye konuştu.

Hacı Murat ismi nereden geliyor?

Efsane otomobile neden "Hacı Murat" deniliyor sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuyla ilgili 2 tane söylenti yer alıyor. Söylentilerden birisine göre, 1974'lü yıllarda hacca arabayla gitmek serbest bırakıldı. Birçok kişi sıra bekleyerek aldığı Murat 124'lerle hacca gitti ve geldi. Dolayısıyla araçlara da bu lakap verildi. Hatta yoğunluktan dolayı sonrasında arabayla giriş yasaklandı. Diğer bir söylentide ise Murat 124'ler için "Hacı" tabiri 90'lı yılların sonunda kullanılmaya başlandı. Sebebi ise artık yaşlanmış bir model olmasından ileri geliyordu.

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