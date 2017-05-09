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Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu

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Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu
Sinema oyuncusu Gönül Nagiyeva 1930-1950'li yılların kült kadın sanatçıları birebir canlandırdı.

Sinema oyuncusu Gönül Nagiyeva 1930-1950'li yılların kült kadın sanatçıları birebir canlandırdı.

Sinema oyuncusu Gönül Nagiyeva, 1930-1950'li yılların efsane kadın sanatçıları olan Ava Gardner, Sophia Loren, Greta Gabro, Audrey Hepburn ile opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdı.

İstanbul'da yaşayan Nagiyeva, "Ben bu kadınların hayranıyım. Ve hayranı olduğum bu kadınları kopyalamak değil canlandırmak istedim" dedi.

Türkçesi "yeniden doğmak" anlamına gelen "Reborn" adı verilen proje kapsamında; 1930 ile 1960 yılları arasında çekilen fotoğraflar incelendi ve aralarından en ilgi çekici olanları seçildi. Elbiseler, takılar, saç stilleri ve makyaj, fotoğraftaki orijinallerine uygun olarak oyuncu Gönül Nagiyeva'ya uyarlandı. Stüdyoda çekimleri 12 saat süren fotoğrafların kamera arkası da kameraya an be an kaydedildi ve kısa film olarak hazırlandı. Film, oyuncu Nagiyeva'nın youtube kanalından izlenebilecek.

"Hayranı olduğum kadınları canlandırmak istedim"

Nagiyeva, "Ben bu kadınların hayranıyım. Ve hayranı olduğum bu kadınları kopyalamak değil canlandırmak istedim. Bunu yapabileceğime emindim. Çünkü onlar hakkında çok fazla şey biliyordum. Projenin kısa filmi "iz bırakan kadınlara" sloganıyla bitiyor. Çünkü onlar büyük iz bıraktılar. İnşallah ben de iz bırakırım" dedi.

Başarılı ve iddialı projeye imza atan güzel oyuncu Gönül Nagiyeva, bu sorumluluğu alarak hem oyunculuk performansını hem de birçok farklı karakteri canlandırabildiğini göstermiş oldu.

Projeye "Reborn" adı verildi

Reborn adı verilen proje kapsamında ilk olarak ünlü sanatçıların en ilgi çekici pozları seçilerek fotoğraf sanatçısı Ege İşlek tarafından çekildi. Sanatçıların giydikleri aynı elbiseler, stiller, kostüm ve aksesuarlar Gerçek İnan ve Ceyda Koçlar tarafından hazırlandı. Aynı makyaj ve aynı saç modelleri, makyöz Özge Özel ve kuaför Ünsal Danışman tarafından birebir uygulandı. Kamera arkası görüntüleri ise Ceyda Günalp tarafından hikâyesiyle birlikte kısa filme dönüştürüldü.

Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu

Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu

Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu

Efsane Sanatçılar Yeniden Doğdu

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