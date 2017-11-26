Efsane Yüzücü Nejat Nakkaş Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin ilk milli yüzücülerinden "Baba Nakkaş" lakaplı Nejat Nakkaş, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Türkiye'de yüzme sporunun öncü isimlerinden Nakkaş, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'nin ilk yüzme kulüplerinden İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde uzun yıllar büyük başarılara imza atan ülkemizin ilk yüzücülerinden "Baba Nakkaş" lakaplı Nejat Nakkaş bugün vefat etti.
Efsane yüzücünün cenazesinin, yarın Marmara İlahiyat Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
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