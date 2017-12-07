Efsaneler Bayraklı’da Bir Araya Geldi

Bayraklı Belediyesi ve Ege Masterler Federasyonu tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğinde efsane futbol adamları Bayraklı'da bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi ve Ege Masterler Federasyonu tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğinde efsane futbol adamları Bayraklı'da bir araya geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik yine renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi önemli bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Ege Masterler Federasyonu; 3. kuruluş yıl dönümünü ve Masterler Günü'nü düzenlenen dayanışma gecesiyle kutladı. Havuz Düğün Salonu'ndaki etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Ege Masterler Federasyonu Başkanı Recep Çolak, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Teknik Direktörler Cihat Arslan, Cüneyt Biçer, Halim Okta, Galatasaray'ın eski kaptanı Erhan Önal, eski hakemlerden Yunus Yıldırım, Aytekin Durmaz, Mustafa Arslan, birçok ünlü eski futbolcu, antrenör ve yöneticiler ile masterler takımları katıldı. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi'nin üst üste 2. kez Türkiye birincisi olan zeybek ekibi sahne aldı. Halk oyunları ekibinin oyunu davetliler tarafından yoğun alkış aldı.

Sporun yaşı yok

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Geçen yıl ki birlikteliğimizden sonra masterler geceleri Bayraklı'nın oldu. Seneye de beraberiz. Sporu sevmeyen ne doğayı, ne insanları, ne de hayvanları sever. Onlar sevgisiz insanlardır. Sporun yaşı yok. Her yaşta yapılabilir. Master arkadaşlarımın bu organizasyonunu hayranlıkla izliyorum. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığım ilk tesis futbol sahası oldu. Sebebi de; amatör kulübü yöneticisiydim. Çilelerini biliyorum. Amatör sporlardakiler maddi açıdan hep sıkıntı çeker. Bunu biz iyi biliriz. Belediye olarak futbolda yarışmacı takım yaratmadık. Ölçüsüz güç karşısında kulüpler belediye takımlarına iyi bakmazlar. Bayraklı Belediyesi olarak biz yetiştirici görevi üstlendik. Çocuklarımıza yönelik kurslar düzenliyoruz. Amatör kulüplere destek veriyoruz. Atatürk'ün yolundayız. Zeybeği seviyoruz. Zeybekler sadece bir kez diz çökerken o da zeybek oynarken. Biz Hasan Tahsin'in çocuklarıyız. Asla boyun eğmeyiz. Bayrağımızı indirtmeyiz. Vatanımızı böldürtmeyiz. Yaşasın Atatürk, yaşasın Türk Bayrağı, yaşasın Türkiye" dedi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, spordan hiçbir zaman kopmadığını belirterek, "Sizleri tebrik ediyorum. Keşke vaktim olsa sizle hep oynasam. Ben hem oynarım hem çalarım. Bizim takım da hep birinci olur" dedi. Ege Masterler Federasyonu Başkanı Recep Çolak ise, "Amacımız ve misyonumuz 40 yaş ve üzeri sporculara futbol oynatmak. Bunu önemli ölçüde başardık. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından davetliler hep bir ağızdan 10. Yıl marşını okudu. Gecede birçok spor adamına plaket takdim edildi.