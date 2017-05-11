Efsaneye 'efsane' karşılama

Samsunspor’un Efsane Başkanı İsmail Uyanık, öğrenciler tarafından coşkuyla ve ‘Büyük Başkan’ tezahüratlarıyla karşılandı

‘BÜYÜK BAŞKAN’ TEZAHÜRATLARI

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” projesi kapsamında efsane başkan İsmail Uyanık, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu’nun da yer aldığı buluşmada, minik öğrenciler üzerlerine giydikleri Samsunspor formalarıyla İsmail Uyanık’ı ‘Büyük Başkan’ tezahüratları ile karşıladı.

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Okul Müdürü Sezai Tiryaki’nin organizasyonu ile okulda gerçekleşen programda duygulu anlar da yaşandı. Samsunspor’un eski yöneticilerinden Tarık Darende’nin de yer aldığı buluşma duygu yüklü anlara sahne oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İsmail Uyanık öğrencilere, “Bana yaşattığınız bu güzel an için, gösterdiğiniz teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum” dedi.

AÇILIŞI BİRLİKTE YAPTILAR

Karşılamanın ardından okul yönetimi tarafından yaptırılan Samsunspor’un 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan’ın resimlerinin yer aldığı anı köşesinin açılışını da Başkan İsmail Uyanık, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu ve davetliler yaptı.

65 BİN ÖĞRENCİYE SAMSUNSPOR SEVGİSİ

Burada bir konuşma yapan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, İsmail Uyanık’ın Samsunspor’un efsanesi olduğunu söyleyerek, “Kendisini aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 65 bin öğrencisi bulunan İlkadım İlçesi’nde çok değerli okul müdürlerimizin de katkılarıyla ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ projesi başlattık. Anaokulu çağından itibaren çocuklarımıza Samsunspor sevgisini aşılıyoruz” diye konuştu.

BU MANZARA PARAYLA OLMAZ

Gördüğü manzara ve buradaki coşku karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden efsane Başkan İsmail Uyanık, “Keşke bizim zamanımızda da böylesine değerli müdürlerimizin yapmış olduğu katkılar olmuş olsaydı. Sizin verdiğiniz bu sinerji gelecek kuşaklara Samsunspor sevgisini aşılama adına büyük önem taşıyor. Şu tabloyu parayla oluşturamazsınız. Sizlerin bu coşkusu, enerjisi ve Samsunspor sevgisi ile geleceğe umutla bakıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.