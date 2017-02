Ege Bölgesi’nden Referandum Yorumları

Yeni anayasanın oylanacağı referandum öncesi Ege Bölgesi'ndeki Aydın, Uşak ve Muğla illerinde yapılan sokak röportajlarında vatandaşlar görüşlerini...

Yeni anayasanın oylanacağı referandum öncesi Ege Bölgesi'ndeki Aydın, Uşak ve Muğla illerinde yapılan sokak röportajlarında vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

Referandumda "Hayır" oyu kullanacağını açıklayan Aydınlı Cemil Güner, "Şu ana kadar gördüğüm düzenin daha iyiye gideceğine inanamadığım için "Hayır" oyu kullanacağım. Şimdiye kadar iyi olmadı ki başkanlık gelince olacağını bileyim. Olmayacağı belli olduğu için kararım hayır" dedi.

Kullanacağı oya henüz karar vermediğini ifade eden Hüseyin Aydın da, "Çünkü dosdoğru hiçbir şeyi anlatmadılar. Hangi yasaların çıktığını, ne olacağını hiç söylemiyorlar. Kimse ne oy kullanacağını bilmiyor. Şu an kararsızım, sandık gelince belli olur. Anlatsalar insanlar ya "Evet" ya da "Hayır" oyu verirler. Hiçbir şey söylemedikleri için kararsızım" diye konuştu.

Kararının "Hayır" olduğunu ifade eden Metin Çetinkaya ise şöyle konuştu:

"Ortada "Evet" denilebilecek hiçbir şey olmadığı için "Hayır" diyeceğim. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamda hangi olaya "Evet" diyebileceğiz. Savaş içerisinde bulunduğunu mu, içerideki karışıklıkları mı, hangisine "Evet" diyeceğiz"

Referandumda "Evet" oyu kullanacağını açıklayan ve bir tahminde bulunan Ali Yıldırım da görüşlerini şu şekilde paylaştı:

"Başkanlık sistemi için çok iyi şeyler söylüyorlar. Türkiye'yi geriye değil, ileriye götüreceğini tahmin ediyorum. Referandumda sağlam yüzde 50-55 oy var ama sürpriz olursa 65 de olabilir."

Uşak'ta referandum yorumları

Başkanlık sistemiyle Türkiye'nin iyi günler göreceğini savunan Kemal Demir, "Referandum sonuçlarının Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum. Millet için hayırlı olmasını istiyorum. Bu yüzden bende "Evet" oyu kullanacağım" dedi.

Başkanlık siteminin iyi olacağına inandığı için "Evet" oyu kullanacağını açıklayan Mustafa Yapıcı da; "Yetkilerin Cumhurbaşkanının elinde olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkenin 70-80'lerde koalisyonlardan ne çektiğini çok iyi biliyorum. En azından onlardan kurtulmuş oluruz. Bunun için referandumda oyun "Evet" olacak" diye konuştu.

'Evet" kullanacağını açıklayan İsmail Hakkı Yılmaz ise "Tek kelime ben bilsem de bilmesem de "Evet" diyeceğim" dedi.

"Tabi ki "he" diyeceğim"

Türkiye'de güzel bir ortamın hakim olduğunu ifade eden Mevlüt Kandal, "Ben sizden bizden öyle şeyleri bilmem. İlaç kuyruğu bilmem ne kuyruğu biz bunları çok yaşadık. Şu an bunlar yaşanmıyor. Belki özel hastanelere gitmeye paramız yetmez ama isteğimiz ilaçları bulabiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı istemine tabi ki "He" diyeceğim. Çünkü televizyon ve radyodan izlediğim kadarıyla zamanında Erbakan da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle neyse "He" dedi ama olmadı. Demirel he dedi, olmadı. Türkeş "He" dedi, olmadı. Kenan Evren uygulayayım dedi, olmadı. Şimdi bir adam geldi "Güzelce bu işi uygulayayım" diyor ve sözünü de yerine getirmiş. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya. Herkes de kıymetini bilsin "He he" desin geçsin; bu kadar basit. Ben de "He" diyeceğim tabi başka ne diyeceğim. Bakın şu an herkes rahat yaşıyor. Belki bazı şeylere paramız yetmiyor ama 1970 yılındaki gibi merkep ilen gezecek halimiz yok. Herkes aya çıkıyor, araba alıyor. Tabi ki bunun vergisi, algısı, bilmem nesi olacak. E yetmiyormuş, yeter mi babam ya. O zaman ki gibi yaşarsan yeter ya. Türkiye'nin geleceği için, devletin tek kalması için, bu bayrağın inmemesi için, bu ezanların okunması için benim düşüncem başkanlık sisteminin gelmesi şart. Şart oğlu şart. Neden; parlamenter sistem olmuyorsa düzeni değiştirmek lazım. Kafam fazla çalışma da fakat şunu biliyorum; kim ne derse desin ailemle birlikte "Evet" deme taraftarıyım" şeklinde konuştu.

Muğla

"Bu memleketin bekası için çocuğumuzun istikbali için evet diyorum" diyen Muğlalı Nurullah Derboğaz, şöyle konuştu:

"Ben önce bir bakarım bu referanduma kimler karşı diye. Referanduma CHP karşı, HDP karşı, FETÖ'cüler karşı, dış güçler karşı. Bizim askerimiz 3 aydan beri savaş yapıyor Suriye'de. Kimseye muhtaçlığımız var mı yok. Eskiden olmuş olsa sınır ötesi operasyon oluyordu Almanlar benim silahım ile sınır ötesi operasyon yapamasın diyordu. CHP lideri hayırcı, şehit cenazelerine gidiyor. Ertesi günü bakıyorsun Kılıçdaroğlu HDP ile kafa kafaya vermiş şeytan pabucu dikeceğiz diye uğraşıyorlar. Onun için ben evet diyorum. Bütün FETÖ'cüler Meral Akşener'in arkasına toplanmışlar biz sosyal medyada bir şey yazdık mı hepsi bize cephe alıyor."

Kararının "Evet" olduğunu ifade eden Ali Adigüzel, "Ülkemin geleceği için, çocukların geleceği için, vatanımızın daha ileri derecelere gele bilmesi için dış politikada daha güçlü olmak için evet diyorum" dedi.

Hasta olduğu için geçmişte yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini kaydeden Esma Kestimeci ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben şeker ve tansiyon hastası biriyim şeker tahlilleri için sabah namazından önce hastaneye giderdim, hastanelerde uzun kuyruklar olurdu. Bizler bu sıraya giremezdik. Biz sıra gelen kadar öğle sonu olurdu. Şeker krizine girerdim. Kapıda kavgalar tartışmalar olurdu. Çok hastanelerde sıra beklerken şeker komasına girdim. AK Parti başımıza geldiği günden bu yana önceden özel hastanelerin ne olduğunu bilmezdik. AK Parti gelenden bu yana en güzel ve en iyi hastanelerde yer alır olduk. Tedavilerimiz daha hızlı olmaya başladı. Eşim böbrek hastasıydı, özel hastanede böbrek nakli oldu, biz bunu para verip yaptırma isteseydik bizim bittiğimiz andı. Ama devletimiz sayesinde en uygun fiyata nakil gerçekleşti. Eşimin kurtulması bir oğlum var. Onun tedavisi olası özel hastanelerde ve sağlıklarına kavuşması ak parti sayesinde oldu. Sağlığa çok önem veriyorlar, yollarımız çok iyi oldu. Okullar iyi oldu. Ülkemizin bölünmemesi için hep birlikte kardeşçe yaşamak için "Evet" diyeceğiz."