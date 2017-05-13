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Ege Mahallesinde İlk Etap Heyecanı Başlıyor

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Ege Mahallesinde İlk Etap Heyecanı Başlıyor
Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı İzmir'in farklı noktalarında "yüzde 100 uzlaşıyla" kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir...

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı İzmir'in farklı noktalarında "yüzde 100 uzlaşıyla" kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'ndeki dönüşümün ilk etabında, kat karşılığı yapım ihalesi için Meclis Kararı aldı. İnşaatlar ticaret merkezi, ofis ve konutlardan oluşan kule ile başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'nde yüzde 100 uzlaşı sağlanarak tapu devirleri tamamlanan ve Belediye adına tescil edilen alanda, hak sahiplerine taahhüt edilen ticaret, ofis ve konut bloklarının yapımı amacıyla, 1. Etap Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İhalesi için Meclis Kararı aldı.

Düzenli kentleşmenin sağlanması, eskiyen kent kısımlarının yeniden inşa ve restore edilmesi, kentin kültürel dokusunun korunması ve yurttaşların yaşam biçimleriyle çelişmeyecek çözümlerin üretilmesi amacıyla projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'nde 7 hektarlık alanı dönüştürecek.

70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi ile sosyal durum, mekansal öğeler, mülkiyet yapısı, üst ölçekli planlar ve mevcut imar planları ile hali hazır durum dikkate alınarak, bölgede yaşayanların sahip olduğu kültürel zenginlik ve renkliliği yansıtan örnek bir "yerinde dönüşüm" hedefleniyor. Hak sahipleriyle uzlaşan ve tapularını alan Büyükşehir Belediyesi, inşaatlara bu yüksek katlı yapıdan başlayacak. İlk etapta ayrıca, Belediye'nin mülkiyetindeki arazide yer alan 8 ve 9 katlı iki blok da yapılacak. Ege Mahallesi'nde 1. Etap inşaatların başlatılması için ihale hazırlıkları devam ederken, bir yandan da alanda uzlaşma görüşmeleri devam sürüyor.

İlk örnek hızlı ilerliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde ve yüzde 100 uzlaşmayla kentsel dönüşümün ilk adımını geçtiğimiz yıl sonunda Uzundere'de atmış ve 280 konut ile 33 işyerini kapsayan ilk etabın inşaatlarına başlamıştı. 422 konutluk ikinci etabın uzlaşma görüşmelerini de tamamlayan Büyükşehir, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla bölgede yeni bir cazibe merkezi oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy, Ballıkuyu, Aktepe-Emrez, Bayraklı ve Çiğli Güzeltepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ise devam ediyor.

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