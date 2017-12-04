Aliağa Gücü Masteler: 2 Ege Üniversitesi Çalişanları Masterler :1
Ege Masterler Ligi 1. Grup 9. haftası karşılaşmasında, Ege Üniversitesi Çalışanları Masterleri kendi sahasında konuk eden Aliağa Gücü Masteler , rakibini 2-1 yendi
Değirmendere Spor tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Aliağa Gücü Masterler 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya üstün başlayan Aliağa Gücü Masterler maçın sonunda sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Emin ve Oktay atarken ,Konuk ekip Ege Üniversitesi Çalışanları Masterler takımın tek golünü Fırat kaydetti.
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