  • BIST 103.559
  • Altın 161,361
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Ege Masterler Ligi,

» »
Ege Masterler Ligi,
Ege Masterler Ligi 1. Grup 9. haftası karşılaşmasında, Ege Üniversitesi Çalışanları Masterleri kendi sahasında konuk eden Aliağa Gücü Masteler , rakibini...

Aliağa Gücü Masteler: 2 Ege Üniversitesi Çalişanları Masterler :1

Ege Masterler Ligi 1. Grup 9. haftası karşılaşmasında, Ege Üniversitesi Çalışanları Masterleri kendi sahasında konuk eden Aliağa Gücü Masteler , rakibini 2-1 yendi

Değirmendere Spor tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Aliağa Gücü Masterler 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya üstün başlayan Aliağa Gücü Masterler maçın sonunda sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Emin ve Oktay atarken ,Konuk ekip Ege Üniversitesi Çalışanları Masterler takımın tek golünü Fırat kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)03 Aralık 2017 Pazar 20:38
  • Giuliano, Kasımpaşa’yı Da Boş Geçmedi03 Aralık 2017 Pazar 20:33
  • Gençlerbirliği Yönetiminden Taraftara Uyarı, Ümit Özat’a Destek03 Aralık 2017 Pazar 20:28
  • Kırşehir Belediyespor Yeniçağspor’u 1-0 Yendi03 Aralık 2017 Pazar 20:03
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)03 Aralık 2017 Pazar 19:33
  • Selendi Belediye Spor Lideri Salladı Ama Yıkamadı.03 Aralık 2017 Pazar 19:28
  • Sedyeyle Tribündeki Yerini Aldı03 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Lucescu, Fenerbahçe Maçında03 Aralık 2017 Pazar 19:23
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç Devam Ediyor)03 Aralık 2017 Pazar 18:58
  • Alper Potuk Forvette03 Aralık 2017 Pazar 18:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti