Ege Ürünleri Almanya Yolcusu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa Birliği'nin dev ekonomisi Almanya'ya ihracatı arttırmak için Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa Birliği'nin dev ekonomisi Almanya'ya ihracatı arttırmak için Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde "Türk-Alman Ekonomi Günü" düzenliyor.

17 Mayıs 2017 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilecek "Türk-Alman Ekonomi Gününe" Siemens, Hugo Boss ve Bosch gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 27 Alman firması katılıyor.

Türkiye'nin 2016 yılında Almanya'ya 14 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EİB üyelerinin Almanya'ya ihracatının ise 1 milyar 272 milyon dolara ulaştığını, amaçlarının Almanya'ya ihracat rakamını daha yukarı taşımak olduğunu kaydetti. Almanya ile Türkiye arasında tarihi bağlar olduğunu, bu ticari bağlantıların ticari ilişkileri desteklediğini anlatan Ünlütürk, "Zaman zaman Almanya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerimizde gerilimler yaşansa da, tarihi bağlarımız ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek boyutta. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin yakın zamanda Almanya'ya yaptığı ziyaret ve bizlerin yapacağı temaslar ilişkilerimizin normalleşmesini hızlandıracak. Yerimizde durursak bu geri gitmek anlamına gelir. Ege Bölgesinin ihracatının artması için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Egeli ihracatçılarımızı "Türk-Alman Ekonomi Günü"ne katılmaya ve ikili görüşmelerde bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen firmaların Türkiye'den özellikle gıda ve teknik tekstiller alanlarında ithalat yapma konusunda istekli olduğu bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk, Alman firmaların bir kısmının ise Türkiye'de yatırım yapma niyetinde olduğunu, yabancı ortaklı yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarının "Türk-Alman Ekonomi Günü"ne katılmalarının ticari ortaklıkları doğurabileceğini sözlerine ekledi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilecek olan Türk-Alman Ekonomi Gününde ilk önce önde gelen Alman firmalarının kendilerini tanıtacakları sunumlar gerçekleştirilecek. Ardından Alman firmaların temsilcileri ile ihracatçı firma temsilcileri arasında ikili görüşmeler yapılacak.