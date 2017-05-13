  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Ege Ürünleri Almanya Yolcusu

» »
Ege Ürünleri Almanya Yolcusu
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa Birliği'nin dev ekonomisi Almanya'ya ihracatı arttırmak için Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği...

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Avrupa Birliği'nin dev ekonomisi Almanya'ya ihracatı arttırmak için Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde "Türk-Alman Ekonomi Günü" düzenliyor.

17 Mayıs 2017 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilecek "Türk-Alman Ekonomi Gününe" Siemens, Hugo Boss ve Bosch gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 27 Alman firması katılıyor.

Türkiye'nin 2016 yılında Almanya'ya 14 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EİB üyelerinin Almanya'ya ihracatının ise 1 milyar 272 milyon dolara ulaştığını, amaçlarının Almanya'ya ihracat rakamını daha yukarı taşımak olduğunu kaydetti. Almanya ile Türkiye arasında tarihi bağlar olduğunu, bu ticari bağlantıların ticari ilişkileri desteklediğini anlatan Ünlütürk, "Zaman zaman Almanya ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerimizde gerilimler yaşansa da, tarihi bağlarımız ekonomik ilişkilerimizi güçlendirecek boyutta. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin yakın zamanda Almanya'ya yaptığı ziyaret ve bizlerin yapacağı temaslar ilişkilerimizin normalleşmesini hızlandıracak. Yerimizde durursak bu geri gitmek anlamına gelir. Ege Bölgesinin ihracatının artması için işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Egeli ihracatçılarımızı "Türk-Alman Ekonomi Günü"ne katılmaya ve ikili görüşmelerde bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan gelen firmaların Türkiye'den özellikle gıda ve teknik tekstiller alanlarında ithalat yapma konusunda istekli olduğu bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Ünlütürk, Alman firmaların bir kısmının ise Türkiye'de yatırım yapma niyetinde olduğunu, yabancı ortaklı yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarının "Türk-Alman Ekonomi Günü"ne katılmalarının ticari ortaklıkları doğurabileceğini sözlerine ekledi.

17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilecek olan Türk-Alman Ekonomi Gününde ilk önce önde gelen Alman firmalarının kendilerini tanıtacakları sunumlar gerçekleştirilecek. Ardından Alman firmaların temsilcileri ile ihracatçı firma temsilcileri arasında ikili görüşmeler yapılacak.

Ege Ürünleri Almanya Yolcusu

Ege Ürünleri Almanya Yolcusu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyku Bozukluğu Yaşayanlar Dikkat13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:18
  • Asder Ve Assam Gölbaşı’nda Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Dünya Hipertansiyon Günü Etkinliğinde Kalp Yaşları Hesaplanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Dr. Yemenici 14 Mayıs Eczacılık Günü’n Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Başkan Gökçek, Eryaman’daki Stat İnşaatını Denetledi13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Baykan’da Afet Tatbikatı Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Germencikli Öğrencilerden Türkü Ziyafeti13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Hayrullah Kübra, Hemşireler Haftasını Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Didimli Çiftçiler 14 Mayıs’ta Ankara’da Olacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:08
  • Edebiyatseverler Konak’ta Buluştu13 Mayıs 2017 Cumartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti