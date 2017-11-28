Egefed Faaliyetlerini Ve Kuruluş Amacını Anlattı

Ege 1946 Demokratlar Derneği Federasyonu (EGEFED) Genel Başkanı Cansın Tunçdirek ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret ederek...

Ege 1946 Demokratlar Derneği Federasyonu (EGEFED) Genel Başkanı Cansın Tunçdirek ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret ederek kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini anlattı.

Federasyonun amacı ve faaliyetleri konusunda bilgi vermek, yönetim kurulu üyelerini tanıtmak için Vali Güvençer'i ziyarete geldiklerini belirten Tunçdirek, "Türkiye'de yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Biz Adnan Menderes Dernekler Federasyonu ile birlikte konfederasyon olma çalışmaları kapsamında kurulan bir federasyonuz. Sadece Ege'de bulunan illeri kapsayan bir federasyon değiliz. Ankara, Mardin, İstanbul, Diyarbakır, Ordu da dahil bu illerde kurulan dernekler bünyemizde olacak. Bu bağlamda Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. EGEFED olarak tüm parti ve görüşlerin çıkış noktası olan 1946 ruhunu yeniden yorumlayarak ülkeye hizmet etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Vali Mustafa Hakan Güvençer nazik ziyaretleri nedeniyle EGEFED Genel Başkanı Cansın Tunçdirek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.