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Egeli İhracatçılar 2017’den ’Huzur’ Diledi

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Egeli İhracatçılar 2017’den ’Huzur’ Diledi
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları, bir otelde düzenlenen yeni yıl balosunda buluştu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları, bir otelde düzenlenen yeni yıl balosunda buluştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve 12 birlik başkanının ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl balosu onlarca kişiyi bir araya getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyelerinin eşleriyle katıldığı geceye 200 kişi katılırken, 2016 yılında hayatını kaybeden Ege İhracatçı Birliklerinin 7 duayen ismi fotoğraflarıyla anıldı. Ardından birlik başkanlarının 2017 ile ilgili dilek ve temennilerinin yer aldığı esprili video gösterimi yapıldı. Show Band Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde renkli dakikaların yaşandığı baloda, bir de yeni yıl pastası kesildi. Gecede konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016'yı bir an önce uğurlamak istediklerini belirtti. Ünlütürk, "2016 bizlere hiç de alışık olmadığımız duygular yaşattı. Umarız 2017 huzurlu, başarılı ve ekonomik açıdan verimli güzel bir yıl olur" dedi.

Gecede, Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin da "2016 yılı değerlendirmesi, 2017 öngörüleri" konulu bir sunum yaptı.

Egeli İhracatçılar 2017’den ’Huzur’ Diledi

Egeli İhracatçılar 2017’den ’Huzur’ Diledi

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